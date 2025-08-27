“No queremos delincuentes”: ANFP aclara el inédito filtro para la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile

La Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará bajo inéditas medidas de seguridad. Con el objetivo de evitar hechos de violencia, la ANFP decidió aplicar un particular filtro para el compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura el próximo 14 de septiembre.

El ente rector del fútbol chileno no venderá entradas a cualquier persona y los tickets estarán destinados a personas vinculadas al balompié nacional y a fanáticos mayores de 55 años.

👀 ANFP aclara su polémico filtro para la Supercopa

Esta situación fue abordada por el gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo, quien en conversación con Radio ADN señaló que “queremos el fútbol, no queremos a los delincuentes. Lo ha dicho también la autoridad y con ello lo trabajamos en conjunto. Creo que tomar decisiones de cómo organizar son las maneras en que debemos mirar nuevamente el fútbol”.

“Si lo seguimos viendo de la forma en que lo venimos trabajando, lo vamos a perder y no lo pierden solo los dueños de clubes, no lo pierde solo la ANFP, lo pierden ustedes, lo perdemos todos”, añadió.

“Es por eso que tomamos una decisión de una venta dirigida. En la formalidad lo vamos a anunciar el día lunes. Estamos trabajando en los últimos detalles de las bases de datos y esperamos que las personas que estén disponibles para la compra nos puedan acompañar”, completó.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Según informó la ANFP, la Supercopa quedó programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la Supercopa?

