Supercopa en la mira: Mosa reveló la posible fecha del esperado duelo entre Colo Colo y U de Chile

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue dando que hablar. El duelo entre el campeón del Campeonato Nacional y el monarca de la Copa Chile debía ser el primero de la temporada, sin embargo, a la fecha aún no se juega.

¿La razón? La seguridad. Se han barajado diferentes opciones para que el encuentro entre albos y azules se lleve a cabo de una vez por todas, y desde Blanco y Negro adelantaron que ya existe una posible fecha.

Fue el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien luego de la reunión que sostuvieron los dueños de los clubes del fútbol chileno este jueves, tuvo palabras para el polémico compromiso.

🤔 ¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la Supercopa?

En primer lugar, Aníbal Mosa aclaró que su postura era que la definición fuera en una llave de ida y vuelta, pero que esta alternativa no fue bien recibida.

“Lo hablamos con el presidente (Pablo) Milad. Nosotros seguíamos pensando que el ida y vuelta era una alternativa viable, que entregaba espectáculo y también era bueno para TNT Sports, pero al parecer no está teniendo el apoyo suficiente”, señaló.

📅 ¿Cuándo se jugará la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile?

El mandamás del Cacique no se la jugó por una fecha, pero sí aclaró que existe la posibilidad que el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se lleve a cabo en septiembre.

“Se está hablando de una primera fecha el día 14 de septiembre, pero no nos han notificado oficialmente, es una tentativa”, indicó.

🏟️ ¿Habrá hinchas en la Supercopa?

Por último, Aníbal Mosa aclaró que la decisión final la tendrán las autoridades, aunque adelantó que el partido se jugará con la presencia de hinchas.

“Ustedes saben que esto tiene que ver también con las Delegaciones Presidenciales. La ANFP puede disponer de repente, pero el que dispone al final es la autoridad. Sí se habló de que el partido sería con ambas hinchadas”, cerró.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Everton por la fecha 19 del Campeonato Nacional este domingo 10 de agosto a las 12:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

📅 Fecha: Domingo 10 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Sausalito (Viña del Mar)

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile recibirá a Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

📅 Fecha: Sábado 9 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo y U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo y de Universidad de Chile.