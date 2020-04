Asesor legal de Temuco: "Como los jugadores no quisieron negociar, el club usó la herramienta que la ley establece"

Hugo Muñoz, asesor legal de Deportes Temuco, atendió el llamado de Al Aire Libre PM para explicar la decisión de suspender los contratos al plantel y funcionarios del club, y sostuvo que se adoptó una medida legal.

"Lo que se hizo fue adoptar una herramienta legal, la ley de protección al empleo. Los trabajadores todos estaban enterados, se logró el acuerdo con la negociación previa con los funcionarios, que aceptaron", afirmó Muñoz, señalando que hubo una negativa por parte de los futbolistas a negociar.

El ex director de la ANFP también explicó que la rebaja de sueldos en marzo, de un 30 por ciento, "corresponde a un criterio de justicia, para que no parezca como algo arbitrario antojadizo. Como los jugadores no quisieron negociar, el club usó la herramienta que la ley establece".

Sin embargo, Muñoz remarcó que esta reducción de sueldo responde a otra situación legal, que no tiene que ver con la ley de protección al empleo, y se debe al cumplimiento de la prohibición de ejercer actividad física, por la crisis del coronavirus, en la Región de la Araucanía.

"La prohibición de la actividad deportiva, que emana de la autoridad de salud, no es del club. Una cosa es que el cuerpo técnico le entregara una pauta de mantenimiento personal a los jugadores, pero ellos están contratados para una labor específica, que es jugar fútbol profesional, actividad que está prohibida desde el 21 de marzo. Por eso la reducción es a contar de esa fecha, una decisión en consecuencia de adoptar una medida de la autoridad sanitaria. No es arbitrario", concluyó.