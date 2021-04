Aleksander Ceferin aseguró que Florentino quiere un presidente de la UEFA "obediente"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró que el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, uno de los artífices de la Superliga, desea un responsable del fútbol europeo que sea "obediente".

"Desde hace mucho me doy cuenta de que Pérez no quiere a un presidente de la UEFA como yo. Eso es un incentivo aún mayor para que me quede", dijo Ceferin en declaraciones a la televisión POP TV 24ur.

"Él quiere a un presidente que le obedezca, le escuche y haga según lo que él piense. Yo, por otro lado, actúo por el bien del fútbol europeo y mundial", agregó el esloveno.

Entre los que le han decepcionado en relación con la creación de la Superliga, Ceferin tiene mayor comprensión para FC Barcelona.

"Todo el mundo me ha decepcionado en cierta medida, pero tengo que decir que quizá Barcelona es el que menos me ha decepcionado", dijo.

Explicó que el presidente del Barça, Joan Laporta, estaba bajo mucha presión debido a la situación financiera que heredó en el club, no por su culpa.

"De manera que, evidentemente, estaba bajo mucha presión, pero no obstante, como astuto negociador, se aseguró una estrategia de salida", comentó Ceferin.