Capitán de Liverpool: No me gusta la Superliga y espero que no ocurra

James Milner, capitán de Liverpool, dijo este lunes tras el empate 1-1 ante Leeds United que no le gusta la Superliga europea y que espera que no llegue a concretarse, pese a ser referente de uno de los clubes fundadores.

"Como piensa todo el mundo, hay muchas preguntas por resolverse. Solo puedo dar mi opinión. No me gusta y espero que no llegue a ocurrir", dijo a Sky Sports el mediocampista de los "reds".

Milner es de los primeros futbolistas de uno los clubes fundadores en posicionarse contra la Superliga, junto a Bruno Fernandes, de Manchester United, y Joao Cancelo, de Manchester City.

