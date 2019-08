El francés Eric Cantoná recibirá el premio Presidente de la UEFA

La UEFA anunció este martes que el francés Eric Cantona, leyenda de Manchester United, será galardonado con el premio Presidente de la UEFA, por haber sido "un jugador de gran calibre" y porque "pone todo su corazón y su alma en apoyar las causas en las que cree".

