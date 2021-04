Gary Neville y la Superliga: Hay que movilizarse, nos están intentando robar el fútbol

Gary Neville, histórico ex jugador de Manchester United, pidió a los hinchas que se movilicen para que no les roben el fútbol, pese a que su ex equipo es uno de los 12 fundadores.

"Estoy encantado con la reacción, pero si consiguen sacar adelante esto -y estos dueños son expertos en esas cosas-, cambiará el fútbol para siempre en este país. Para siempre", dijo Neville a Sky Sports.

"Ahora tenemos que organizarnos y movilizarnos. Todo el mundo tiene que estar detrás de esto. Olvidense de sus colores. Nos están intentando robar el fútbol".