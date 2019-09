La UEFA aprobó la creación de una tercera competición a nivel de clubes

Este martes la UEFA anunció que fue aprobada la creación de la Europa Conference League, que será la tercera competición a nivel de clubes del continente.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo señaló que este torneo buscará darle "más oportunidades a clubes de más países de tener la opción de participar en el fútbol europeo".

A pesar de que no está definido cómo se clasificará a este certamen, sí quedó establecido que el campeonato se disputará con un formato similar a la Champions League y a la Europa League.

La Europa Conference League se comenzará a disputar en la temporada 2021-2022.

🏆 Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.



The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo