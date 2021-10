La UEFA planea cambios a la regla del fuera de juego por polémico gol de Mbappé a España

La final de la UEFA Nations League entre Francia y España tuvo una gran polémica por el gol que anotó Kylian Mbappé en una supuesta posición de adelanto reclamada por los hinchas de la "Furia Roja". Es por ello, que la UEFA planea hacer cambios a la regla del fuera de juego para evitar futuras confusiones en los partidos.

Ante la indignación de los seguidores del elenco hispano, fue el director de arbitraje de la entidad europea, Roberto Rosetti, el que aclaró el por qué el gol del joven jugador galo finalmente fue considerado como lícito por el juez de aquel encuentro, Anthony Taylor.

"El jugador intervino deliberadamente para jugar el balón y el oponente no interfirió en el juego", explicó Rosetti sobre el gol de Mbappé, y añadió que: "Este caso muestra que la interpretación actual de la Ley parece estar en conflicto con el espíritu de la misma Ley, que es evitar que cualquier jugador se aproveche de su posición de fuera de juego".

Así mismo, el ex árbitro italiano indicó que revisará la ley del fuera de juego para no tener una polémica similar. "Me puse en contacto con mis colegas de la FIFA y la IFAB y discutiré las soluciones en la próxima reunión del Panel Asesor Técnico de la IFAB", declaró.