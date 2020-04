La UEFA planea reanudar Champions y Europa League a puertas cerradas

La UEFA tiene planificado reanudar entre julio y agosto sus competencias, Champions y Europa League, y lo hará a puertas cerradas, debido a las precauciones por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo al medio británico The Independent, la cúpula de la entidad que rige el fútbol europeo sostuvo una reunión por videoconferencia este miércoles y llegaron a la misma conclusión que tienen los directivos de la Premier League en Inglaterra: La campaña debe ser completada.

Tanto la Champions como la Europa League fueron suspendidas "hasta nuevo aviso" por la UEFA. Según el citado medio, es porque deben resolver todos los temas logísticos y económicos en torno a decisión de jugar en estadios vacíos.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.



All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.



