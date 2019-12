Luis Figo contra la Superliga europea: Quien crea que puede acabar con la Champions fracasará

El legendario ex futbolista portugués Luis Figo se mostró muy contrario a la posibilidad de que se desarrolle una Superliga europea entre los clubes más importantes del viejo continente, en desmedro de las ligas locales y la Champions League, expresando polémicas declaraciones en Twitter.

Figo expresó en su red social que "la rumoreada superliga matará el prestigio y la emoción en torno a las ligas nacionales para fanáticos y jugadores por igual y diezmará los recursos ganados por los clubes medianos y pequeños".

Además, añadió que "estoy de acuerdo con el Presidente de la UEFA en que cualquier plan para matar el fútbol nacional es egoísta y debemos luchar contra él. Los que crean que pueden acabar con la Champions League como la mejor competición del mundo fracasarán".

Finalmente, expresó que "para los futbolistas, la Liga de Campeones siempre será la cumbre de este deporte a nivel de clubes. El que tenga la suerte de haberla ganado, como yo, sabe que es lo más destacado que ha hecho en su carrera".

