Presidente de la UEFA: No me importaría que Real Madrid, Barcelona y Juventus se fueran

El presidente de la UEFA, Aleksander Seferin, redobló sus ataques contra los tres clubes impulsores de la Superliga y dijo que no le importaría que Real Madrid, FC Barcelona y Juventus se apartasen de la UEFA y calificó a sus respectivos directivos de "incompetentes".

"No me importaría que se fueran, resulta muy divertido que quieran crear una nueva competición y el mismo tiempo quieran jugar esta temporada la Liga de Campeones", dijo Seferin en una entrevista que publica este fin de semana la revista alemana Der Spiegel.

Los tres clubes, según Ceferin, "tienen sencillamente directivos incompetentes".

"Esos tipos han intentado matar el fútbol", subrayó.

Los clubes se quejan, según Ceferin, de que los salarios son demasiado altos pese a que son ellos mismos los que han negociado los contratos.

Ceferin, por otra parte, calificó de inconsecuente que el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, "se lamente y diga que el club solo puede sobrevivir con una Superliga y luego intente fichar a Kylian Mbappé por 180 millones de euros".

Por otra parte, Ceferin afirmó que fue amenazado telefónicamente por un asesor de la Superliga que le sugirió que la competición fuera organizada por la UEFA, y cuando el dirigente rechazó la idea le dijo que los clubes interesados tenían mucho dinero e influencia y que iban a demandarlo si no cedía.

Ceferin también planteó algunas reformas del Fair Play financiero en el que se impondría un pago obligatorio a los clubes que rebasen cierto límite en el gasto. Los ingresos de esos pagos deberían ser repartidos entre los otros clubes.

"En el futuro queremos hablar de un balance competitivo más que de fair play", dijo.