PSG y Marsella recibieron sanciones de la UEFA por incumplir el Fair Play financiero

París Saint-Germain, de los astros Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, y Olympique de Marsella de Alexis Sánchez recibieron sanciones de la UEFA por incumplir el Fair Play financiero.

Ambos elencos lamentaron multas económicas por parte del organismo europeo, al igual que los poderosos AS Roma, Juventus, Inter de Milán, AC Milan, Besiktas y Monaco de Guillermo Maripán.

El hecho fue dado a conocer por un comunicado oficial de la UEFA y acalla críticas de quienes cuestionan impunidad de PSG, pese a tener un equipo de ensueño y de exorbitante gasto, algo que no han podido hacer otros clubes, por ejemplo, de España.

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements.



The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years.



Full story: ⬇️