UEFA eliminó la regla del gol de visita en sus competiciones

La UEFA anunció este jueves que eliminará la regla del gol de visita en todas sus competencias, tras recomendaciones de Comité Ejecutivo.

"Se aprobó una propuesta para eliminar la llamada regla de los goles a domicilio de todas las competiciones de clubes de la UEFA (masculinos, femeninos y juveniles) a partir de la fase de clasificación en las competiciones 2021/22", se publicó en un comunicado.

Se agregó que "con la decisión de eliminar esta regla, los empates en los que los dos equipos marquen el mismo número de goles en los dos partidos no se decidirán en función del número de goles marcados fuera, sino que se jugarán dos periodos de 15 minutos de tiempo extra al final".

Por otra parte, la UEFA explicó el factor histórico en la determinación e indicó que "las estadísticas desde mediados de la década de 1970 hasta ahora muestran una clara tendencia a la reducción continua de la diferencia entre el número de victorias en casa y a domicilio y la media de goles por partido marcados en casa y fuera en competiciones masculinas".

"Desde la 2009/10, la media de goles por partido se ha mantenido muy estable en la UEFA Women's Champions League, con un promedio general de 1,92 para los equipos locales y 1,6 para los visitantes", se complementó.

Sobre la determinación, el presidente de la UEFA Aleksander Čeferin señaló que "aunque no hubo unanimidad de opiniones, muchos entrenadores, fanáticos y otras partes interesadas del fútbol han cuestionado su imparcialidad y han expresado su preferencia por la abolición de la regla".

"El impacto de la regla va ahora en contra de su propósito original, ya que, de hecho, ahora disuade a los equipos locales, especialmente en los partidos de ida, de atacar, porque temen encajar un gol que daría a sus rivales una ventaja crucial. También se critica la injusticia, especialmente en la prórroga, de obligar al equipo local a marcar dos veces cuando el equipo visitante ha marcado", cerró.

