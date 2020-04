UEFA recomendó "encarecidamente" a sus asociaciones que se completen sus ligas y copas

La UEFA ha recomendado a los representantes de las 55 asociaciones miembros, con los que se reunió este martes por videoconferencia, que se terminen las competiciones nacionales de Primera división y de Copa, canceladas por el momento ante la crisis sanitaria causada por la propagación de la COVID-19 por todo el continente.

En un comunicado emitido tras el encuentro con las distintas federaciones, la UEFA explica que "presentó una actualización de las opciones que están estudiando los dos grupos de trabajo que se crearon a mediados de marzo" tanto para las competiciones de competiciones nacionales como de clubes, aunque en el mismo no especifica.

Anuncia que "se recomendó encarecidamente que se terminaran las competiciones nacionales de liga y copa", pero abre la puerta a las cancelaciones siempre que no sean posibles las reanudaciones de los campeonatos: "Se escucharán algunos casos especiales una vez que se hayan desarrollado las directrices relativas a la participación en las competiciones europeas, en caso de que se cancele una liga". Apunta que las decisiones sobre todas estas cuestiones se anunciarán oficialmente después del Comité Ejecutivo que se celebrará el jueves.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, comentó el lunes en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera que era "mejor jugar sin espectadores que no hacerlo para nada", mostró su optimismo sobre las opciones de reanudar y terminar las ligas antes de septiembre, pero negó que hubiera fecha límite.

Así mismo, explica el comunicado que "también se debatió la financiación de las federaciones nacionales a través del programa Hat Trick de la UEFA", que reiteró "su compromiso de cumplir con los pagos a las federaciones miembro, tal y como estaba planeado".

