Alejandro Chumacero: No dudé en llegar a Unión Española, donde espero ganar cosas importantes

El volante boliviano Alejandro Chumacero se refirió a sus desafíos en Unión Española, asegurando que no dudó en aceptar la propuesta del cuadro de Independencia, club con el que espera ganar cosas importantes.

"Estoy feliz y agradecido con Dios por la oportunidad. Agradezco a toda esta gente y el recibimiento muy lindo. Estoy muy contento de que esto haya sido posible", dijo el futbolista en declaraciones al sitio oficial de los hispanos.

"Me interesó mucho, pues siempre me tocó jugar en contra del país vecino (Chile). Es una linda oportunidad y no dudé en poder estar para cumplir nuestros objetivos y ganar cosas importantes", agregó el volante.

En cuanto a lo que espera aportar esta temporada en el equipo que jugará el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, apuntó que "tengo un tragín futbolístico muy importante, he crecido muchísimo y espero aportar de la mejor forma al grupo, que es lo más importante. El equipo siempre será primero y luego todo lo demás".

"Gracias a toda la hinchada de Unión, los mensajes que me mandaron los agradezco mucho, espero poder devolverles con lo tengo y darle muchas alegrías, ese es nuestro deber hacia ellos", cerró.