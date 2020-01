Baquedano criticó a la ANFP por ausencia del VAR y confirmó que U. Española recurrió a la FIFA

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, criticó con dureza a la ANFP por la ausencia del VAR durante el partido de este domingo ante Deportes Iquique y además confirmó que el club ya recurrió a la FIFA en relación al historiado "Chile 4".

"Es una imprudencia temeraria haber jugado este partido sin VAR, nos preparamos dos meses. No se hizo lo más básico, que es hacer la prueba. Es una acción muy temeraria. No digo que nos perjudicó, pero me gustaría saber quiénes son los responsables. Nosotros, por lo menos, no somos los responsables", indicó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Ya le hice presente la molestia de Unión a Enrique Osses y le dije que me parecía extraño que no hubiera VAR en este día y en este partido", complementó.

Sobre las medidas que los rojos toman ante la resolución del "Chile 4" para Copa Libertadores de la temporada 2020, Baquedano reveló que "ya recurrimos a la FIFA, mandamos cartas explicando la situación, esperamos que responda. Cumplimos con lo que dijimos, serán ellos los que tendrán que decir".

"Es por falta de justicia en Chile, no podemos ir al TAS, no está en nuestros estatutos el mecanismo", concluyó.

Unión ganó 3-2 a Deportes Iquique.