Luis Baquedano, ex gerente general de Unión Española, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su salida del cuadro hispano y aseguró que no fue por arrendar Santa Laura al rugby, porque esa decisión la tomó el directorio. "Hay una coincidencia, yo no soy el que tomo decisiones de ese tipo. No me mandaba solo", aseguró.