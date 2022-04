César Bravo: Mario Salas es mi ídolo como técnico

El técnico de Unión Española, César Bravo, comentó la buena campaña que está realizando el elenco de colonia, que lo tienen con la oportunidad de ser este martes líder exclusivo del Campeonato Nacional en caso de vencer a Cobresal en el Estadio Santa Laura.

Y en entrevista con El Mercurio, el ex futbolista de variados clubes del fútbol chileno explica algunas claves.

"Me encanta el atrevimiento del equipo, ante cualquier rival trata de jugar, no tiene miedo. Es todo por el compromiso de plantel y si se pierde, es uno el burro que no dio bien la idea", dijo Bravo.

"Nunca voy a estar por sobre los jugadores, ellos son lo fundamental, mi idea se puede plasmar o no, pero la toma de decisiones siempre pasa por ellos", añadió.

Respecto a sus bases como DT, Bravo es claro y dejó ver su admiración por la Premier League y por el estilo de Mario Salas.

"Partí mirando el fútbol alemán años atrás, ahora me gusta la liga inglesa. Y no hablo solo del Liverpool y el City, me gusta toda la Premier. Está esa frase de Guardiola que dijo que era un ladrón de ideas; pienso igual. Y ojo, que no me creo Guardiola. Mario Salas es mi ídolo como técnico, tengo un respeto tremendo por él, he seguido su carrera: cuando lo enfrenté (2021, vs. Huachipato) nos ganaron y si alguna vez sentí un orgullo de perder, fue con él; es una especie de mentor. Lo sigo por la intensidad que propone, la progresión que le da a la posesión, por su ataque directo... después, cada loco con su idea. Cuando estaba (Marcelo) Bielsa todos imitamos sus trabajos. Un día dije, ¿por qué hacemos esto? Tener ideas propias es lo mejor", expresó.

Sobre su futuro, Bravo es claro: "Cuando partí en el fútbol joven mi meta era llegar a una selección menor, nunca imaginé llegar a un primer equipo, menos en Unión donde soy un desconocido. Me dieron la responsabilidad siendo un novato. Ahora que llegué, no me quiero ir más. Tenemos muchas comodidades, es un club ordenado, buenas dependencias y equipo de trabajo, hinchas exigentes. Me gusta, es un club histórico que cumplirá 125 años. Mi meta es hacer la mejor campaña, nada más", comentó.