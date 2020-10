Cristian Palacios se ilusiona con el título en U. Española: El equipo está preparado

El delantero uruguayo de Unión Española Cristian Palacios valoró su buen presente y la gran campaña que está realizando su escuadra, por lo que no descartó que puedan luchar hasta el final por el título.

En conversación con La Cuarta y consultado si se ilusiona con la opción de salir campeón, Palacios señaló que "el camino es largo y el equipo está preparado, tenemos buenos jugadores. Ronald (Fuentes) plasma una idea que nosotros intentamos calcar a la perfección, hacemos un buen fútbol, entonces uno se plantea objetivos. Me gusta como juega Unión".

Sobre la chance de ser goleador, el ariete señaló que "es algo que se puede dar, pero lo importante es pensar en el grupo, en que Unión gane, de que demos un buen espectáculo y si es con goles míos, mejor aún".

Preguntado por si tuvo una opción en Colo Colo antes de llegar a Plaza Chacabuco, el "charrúa" dijo que "yo no no he conversado con nadie de ese equipo, ni ahora, ni antes, mi representante me habló sobre la opción de Unión y la tomamos porque nos pareció lo mejor".

Finalmente se refirió a su gran sociedad en ataque con Carlos Palacios: "nos entendemos bien, él es muy talentoso, nos gusta ser ofensivos a ambos, así que estamos contentos. Podemos sacar una celebración al ritmo de la Sonora Palacios", cerró entre risas.

Palacios es goleador del Campeonato Nacional, junto a Joaquín Larrivey, con 12 tantos, y tuvo una gran jornada el pasado miércoles ante Colo Colo, anotando el séptimo "hat-trick" de su carrera.