Diego Sánchez: A Colo Colo le serviría mi estilo, podría quitarle la titularidad a Brayan Cortés

El arquero de Unión Española Diego Sánchez insistió en que es el mejor de nuestro país en el puesto e incluso se candidateó a Colo Colo, indicando que podría quitarle la titularidad a Brayan Cortés.

"A Brayan Cortés podría quitarle la titularidad. Es joven, creo que para Colo Colo, mi estilo y forma de ser, junto con la experiencia, le servirían mucho (...) Soy el mejor portero de Chile, siempre lo he dicho", declaró a TNT Sports.

También, Sánchez elaboró un equipo ideal, en el cual incluyó a Matías Dituro, de Universidad Católica: "Es un arquerazo, tiene buen pie, buen juego aéreo y liderazgo. Tiene todo para ser lo que está siendo ahora", señaló.

El meta igualmente contó algunos detalles de su carrera, en una edición del programa "Sabor a Gol": "De chico partí jugando de delantero, en el colegio. Siempre hice goles, pero mi papá fue arquero de Palestino y me inculcó el rol. Posteriormente me metió a Palestino, siendo mi profesor de arqueros con el paso del tiempo. Me retaba en el entrenamiento y en la casa", recordó.