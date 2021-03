Diego Sánchez destacó a los refuerzo de Unión: Pareciera que llevan un año con nosotros

El portero y capitán de Unión Española, Diego Sánchez, se mostró muy contento por el triunfo de su elenco ante Independiente del Valle, por 1-0, en el Estadio Santa Laura en el marco de la Copa Libertadores y destacó a los refuerzos del club.

"Un partido bastante duro, hay que entender que venimos de terminar un Campeonato muy duro hace tres semanas atrás, habíamos tenido solo un partido amistoso contra Magallanes, y con 11 jugadores nuevos no es fácil, pero quedó demostrado en cancha que pareciera que llevan un año completo con nosotros. Feliz por el debut de mis compañeros nuevos y esperar que se vayan afianzando mucho más en el grupo", dijo a la transmisión oficial tras el partido.

Junto con esto, destacó el no recibir goles: "Es importante. Hace rato que no terminaba con el arco en cero, así que feliz, agradecido por el esfuerzo de mis compañeros, no solamente hoy día sino que toda la semana, ha sido una mini pretemporada muy fuerte".

La revancha de esta llave será el próximo martes 16 de marzo en Quito, a partir de las 21:30 horas (00:30 GMT).