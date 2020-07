Diego Sánchez lidera iniciativa solidaria: Los chilenos nos levantamos entre nosotros

El portero de Unión Española, Diego Sánchez, se encuentra organizando una iniciativa solidaria junto al meta de Santiago Morning, Franco Cabrera, para ayudar las personas más necesitadas a pasar el invierno.

Sobre esto, el "Mono" dijo que "esto nació de la necesidad de querer ayudar a la gente en estos tiempos fríos que la gente está pasando en campamentos y poblaciones, donde tienen muy pocas cosas para abrigarse".

"Por eso me surgieron esas ganas de ayudar y llamé a Franco para que me ayudara, porque él también hace poco hizo una olla común y ayudó a mucha gente. Me apoyé con él para que me ayudara a esto, que me está haciendo sentir muy feliz", agregó.

"Mañana iremos a Cerro Navia, el sábado a La Florida. Ahí vamos a estar viendo, también estoy trabajando con otra gente que me hace catastros de dónde hay más familias perjudicadas con todo esto y que necesitan mucho más que otras. Se ha unido mucha gente, empresas, pymes de Instagram que me han hecho regalos muy grandes y eso es importante. Siempre tratando de que sea ayuda, no buscando sacar algún beneficio", señaló.

Sánchez aseguró además que "los chilenos nos caracterizamos por ser así, de buen corazón y nos levantamos entre nosotros. No me interesa mucho referirme a las autoridades, quiero que sea algo solamente del corazón para la gente humilde con gente que realmente quiera ayudar por un bien común, que es la gente que tiene menos recursos".

Cabrera, en tanto, afirmó que "esto sigue funcionando en parte por la ayuda de la gente. Es de esperar que la gente se motive, que nos puedan seguir colaborando. Nosotros tenemos la disposición y el tiempo hoy para poder llevar la ayuda a diferentes lugares y estamos trabajando para que podamos cubrir la mayor cantidad de gente posible".