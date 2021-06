Diego Sánchez: "Pido perdón a Unión, a mi novia e hijos"

El arquero de Unión Española, Diego Sánchez, usó las redes sociales para disculparse luego de haber sido arrestado la noche de ayer lunes conduciendo en estado de ebriedad.

"Luego de los hechos en que me vi involucrado y que ya son de conocimiento público, quiero comenzar asumiendo toda la responsabilidad", escribió en su cuenta en Instagram el portero.

"Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como un hombre y el que aseguro no se volverá a repetir. Pido perdón a mi familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza", añadió.

"Voy a salir de este momento con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha, como lo he hecho durante los ocho años que llevo defendiendo esta linda institución", complementó Sánchez, quien fue controlado luego de pasarse un semáforo en rojo y quien además estaba con los documentos vencidos.