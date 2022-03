Felipe Méndez: Estoy feliz en Unión, me siento contento por el reconocimiento de la gente

El capitán de Unión Española, Víctor Felipe Méndez, se mostró tranquilo con su presente en el club de colonia y afirmó que el objetivo es pelear en la parte alta del torneo.

"Estoy feliz en Unión, me siento como en casa, le he agarrado mucho cariño todo este tiempo al club y sí, me siento contento cuando voy a entrenar, los días del partido, el reconocimiento de la gente. Me siento feliz", dijo en conversación con ESPN.

"En Unión el objetivo es siempre tratar de estar peleando en la parte alta de la tabla. Creo que hace dos o tres años venimos haciendo buenos campeonatos pero nos está faltando eso que es para poder salir campeón o estar entre los tres primeros, este año debemos ir partido a partido para poder conseguir el objetivo", complementó.

Unión Española logró su primera victoria del torneo en la cuarta fecha, con un 1-0 sobre Curicó Unido.