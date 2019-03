Fernando Díaz: No somos un equipo pragmático y el marcador de hoy es corto para lo que hicimos

El entrenador de Unión Española, Fernando Díaz, se mostró contento por el rendimiento de su escuadra en el triunfo 2-0 sobre O'Higgins y aseguró que no se trata de un equipo "pragmático", y que mereció llevarse el duelo por más goles de diferencia.

"No sé como calificar a un equipo que tuvo siete ocasiones de gol claras y que tiene súper claro cuando tiene que defender. No me parece que seamos un equipo pragmático y el marcador me parece excesivamente corto para lo que hicimos en el partido", aseguró el "Nano" en conferencia de prensa.

Además, agregó sobre la victoria que se siente "contento y conforme, porque el equipo sigue sumando coneptos futbolísticos y cada vez está jugando mejor, con un ordenamiento defensivo que funciona desde el primer momento y con transiciones muy rápidas. Además, sumamos circulaciones de balón hacia los costados y llegamos al arco rival con profundidad".

Finalmente, acerca de su experiencia en este nuevo ciclo en los "hispanos", Díaz señaló que "nosotros tomamos al equipo en la parte final del año pasado, cuando estaba fuera de la Copa Sudamericana, afortunadamente pudimos ganar y lograr ese objetivo. Estoy muy contento en mi vuelta a dirigir en Unión Española, con un rendimiento que va en alza y que hace que nos proyectemos", cerró.