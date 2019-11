Gerente de Unión Española: Si termina ahora el torneo varios jugadores serán perjudicados

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, se mostró contrario a la idea de poner punto final al Campeonato Nacional debido a que varios jugadores que terminan contrato cuando acabe la temporada se verán perjudicados.

"No lo compartimos para nada y espero que los futbolistas tampoco lo compartan, porque si terminamos acá el torneo se van todos y terminan el contrato ahora el 5 de noviembre, en circunstancias que tienen contratos hasta el término de temporada y algunos hasta el 31 de diciembre", apuntó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Los que tienen contrato hasta el término de temporada y si la temporada termina hoy, finiquitamos a todos; entonces van a perjudicar a una muy buena cantidad de jugadores profesionales de Primera A, Primera B y Segunda División", añadió rematando que "hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones".

Igualmente rechazó la propuesta de jugar el próximo Campeonato Nacional con 18 equipos: "Que sean 18 equipos y no 16 en el fútbol profesional, eso significa que la recaudación que Primera A recibe del Canal del Fútbol tendría que repartirse entre 18 y no 16 clubes, lo que lesiona a todos los equipos".

En otro punto, Baquedano comentó que las autoridades quieren el pronto regreso de la actividad, "tomando los recaudos correspondientes, limitando aforos, en horarios más cómodos y el tema de los futbolistas les está creando un inconveniente, no podemos pasar la responsabilidad a la ANFP".

"He sido testigo que están preocupados y quieren reanudar el campeonato, esto no se trata de darle circo al pueblo, como dijo Esteban -Paredes-, las demandas no se van a aquietar porque juguemos un partido con Palestino en La Cisterna, es mirar muy en menos lo que está ocurriendo", remató.