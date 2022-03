Gonzalo Espinoza criticó elección de Quillota para duelo ante la U: Es una cancha malísima

El volante de Unión Española Gonzalo Espinoza dedicó duras críticas a la elección del Estadio "Lucio Fariña" de Quillota como escenario del próximo duelo, ante Universidad de Chile, tras una serie de negativas de otros recintos al cuadro estudiantil.

"No sé si es la mejor cancha, no sé si es el mejor escenario, pero uno tiene que adaptarse a las condiciones que ponga el equipo de turno", dijo el ex jugador de la U.

"Es una cancha que tuvimos la experiencia hace un tiempo atrás que es malísima, se pasó mal en esa cancha por un tema de cómo está la cancha, el horario y todo", siguió Espinoza.

"Tendremos que adaptarnos y tratar de estos partidos que vienen sacarlos adelante", comentó.

Unión juega este jueves por la Copa Sudamericana ante Deportes Antofagasta y el domingo viajará a Quillota para medirse a los azules.