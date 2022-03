Gonzalo Espinoza recordó su salida de la U: Que no me dijeran nada, me dolió

El volante Gonzalo Espinoza se refirió a su paso de U. de Chile a Unión Española, donde encontró una hinchada exigente, aunque afirmó que le gusta sentir esa presión, mientras que reconoció que le dolió que de la U no le dedicaran una despedida apropiada.

"Ahora mi presente es Unión, donde me han tratado de maravillas. Me he encontrado con un excelente grupo de jugadores, un gran cuerpo técnico, una hinchada muy exigente y que por ahí te pegan una puteada, pero me gusta sentir eso. Siempre he sido competitivo y un tipo que se mete presión", dijo a Las Ultimas Noticias.

"La U se quedó en el lugar que merece estar. Ahora en Unión también hay obligaciones. Trato de tomarlo de la misma manera, siento las mismas cosquillas cuando voy a entrar al campo de juego, veo que el grupo te transmite seriedad, tranquilidad y ganas de crecer. Cuando pasa eso uno tiene que acoplarse y aportar", siguió.

También se refirió a su salida de la U, sin una despedida: "Me dio un poco de lata. Era uno de los pocos en el plantel que había ganado campeonatos, que no te dijeran nada, me dolió. Me mandaron a la casa una camiseta por mis 175 partidos que jugué en la U".