Gonzalo Villagra antes de su retiro: Los mejores años de mi carrera fueron con José Luis Sierra

Gonzalo Villagra, referente de Unión Española que anunció esta semana su retiro del fútbol, analizó sus diferentes etapas como jugador y destacó que el período con el entrenador José Luis Sierra fue el mejor de toda su carrera.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el jugador de 40 años habló sobre la importancia de Sierra y dijo que "yo lo admiraba mucho como jugador, pero pasan a ser ídolos cuando uno los conoce como persona. Logramos mantener una relación muy profesional y cercana. Me atrevo a decir que me considero su amigo".

"Cuando me dirigió creo que fueron los mejores años de mi carrera, tuvimos participaciones internacionales importantes y pudimos obtener títulos", agregó.

Sobre sus próximos desafíos tras dejar la actividad comentó que "estoy haciendo mi práctica con la sub 18 de Unión Española, estoy terminando en pocos días la carrera de entrenador y me titularé en enero"

"Mi futuro lo veo ligado al fútbol, lo que más me gusta es la cancha. Me he preparado para el día de mañana ser un buen entrenador. No tengo claro qué es lo que voy a hacer, estoy analizando ciertas situaciones pero lo que tengo claro es que voy a seguir ligado al fútbol", cerró.

Villagra tendrá su último partido el próximo domingo, cuando Unión Española reciba a Cobresal desde las 18:00 horas en la última fecha del Campeonato Nacional.