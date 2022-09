Gustavo Canales: Esta camiseta amerita que seamos un equipo que juegue bien al fútbol

El entrenador de Unión Española, Gustavo Canales, entregó sus impresiones en la previa al estreno en el cuadro "hispano", al cual llegó como sucesor de César Bravo para enfrentar el tramo final del Campeonato Nacional.

"Tengo bien claro a lo que quiero jugar, es una cuestión de tiempo el inculcar un modelo de juego, no es fácil, pero teniendo en cuenta que estamos ante jugadores profesionales, apelo a la capacidad individual de cada uno, desde el razonamiento del modelo que queremos pregonar para que este equipo lo interprete lo antes posible", declaró en conferencia de prensa.

"No tenemos tiempo y las exigencias son altas, tampoco podemos aferrarnos a que el tiempo no nos da para hacer el trabajo, si no lo contrario, aprovechar el tiempo al máximo para inculcar la idea del protagonismo", indicó el flamante DT del club de Independencia.

El ex goleador de los rojos estimó que "nuestra camiseta amerita que seamos un equipo que juegue bien al fútbol, sobre todo por abajo, con pelota a ras de piso y con la dinámica, intensidad que el fútbol hoy en día requiere, para ser competitivos necesiramos tener un equipo que defienda y ataque con la misma dinámica, creo conocer la cultura futbolística del club y voy aferrado a eso, tratando de ser protagonista en todas las canchas".

"Estamos trabajando a contrarreloj, de la calidad individual, dándole una organización, podemos hacer ver a Unión Española mejor de lo que se venía viendo", dijo.

"Se me pidió que tome el equipo hasta final de temporada y como empleado del club debo acatar, es una gran oportunidad para tomar experiencia, pero tampoco estoy loco porque el fútbol amerita un proceso", siguió.

Para Canales también es significativo asumir en el club con el regreso a Santa Laura "cuando me toca debutar son coincidencias... el fútbol es tan lindo que prepara este tipo de cosas que son motivantes. Ojalá nuestra gente nos venga a acompañar porque la necesitamos, mucho."

"Estamos buscando una mancomunión para llevar el fin de año lo mejor posible y terminar lo más arriba posible pensando en el 2023, que va a ser fundamental meternos en una copa a nivel internacional", añadió.

En ese sentido sostuvo que "estoy tratando de renovar las energías de estos chicos, que tienen condiciones individuales, necesitamos dar un énfasis al funcionamiento y que tengan claro qué hacemos cuando tenemos y cuando no tenemos el balón. Se ha ido internalizando la idea de manera satisfactoria. Esperamos mostrar una nueva cara desde la ambición y ser competitivos desde el minuto cero al minuto 100, que es lo que exige el fútbol".

"Entiendo que por ahí llama la atención ese tipo de números, 4-3-3, 4-3-1-2. Yo podría ponerme a hablar dos horas si quieres de sistemas, de números, pero no comparto eso, siento que el fútbol pasa... si bien de inicio vamos a tener un sistema que puede ser 4-2-3-1, 4-3-3, yo pienso que una vez que el árbitro se lleva el silbato a la boca esos sistemas pasan a ser intrascendentes", explicó.

"Lo que necesitamos ser es un equipo flexible, que todos ataquemos y todos defendamos. Para eso estamos trabajando, para tener un equipo que se desorganice, pero a la vez de manera organizada... para ser indescifrable, yo creo mucho en la inteligencia y en la autonomía de los jugadores, y más allá del sistema que utilicemos necesitamos que protagonicemos, y para eso tenemos que tener un equipo agresivo en las dos facetas, atacando y defendiendo", complementó.

"El sistema y los números pasan al segundo plano desde mi punto de vista, a partir del inicio del partido, lo que tenemos que tener es jugadores que tengan esa capacidad de desdoblarse en los esfuerzos y de ocupar todos los espacios que la jugada va pidiendo, leer bien la jugada y ser un equipo de mucha entrega, dinamismo y mucha vocación ofensiva", dijo.

"Tengo esta oportunidad y estoy con la camiseta a la que quiero, en la cancha a la que quiero, hay mucho condimento hermoso que me hacen tener esta ilusión de terminar con Unión lo más alto posible", expuso.

U. Española enfrenta el miércoles a las 15:30 horas a Deportes La Serena en el Santa Laura.