Jorge Pellicer no piensa en renunciar: "Voy a persistir, a seguir intentándolo"

El director técnico de Unión Española, Jorge Pellicer, aseguró que no piensa en renunciar, pese al mal momento que atraviesa el cuadro rojo y a que ya suenan varios nombres para sucederlo en el cargo.

"Yo no voy a renunciar a mi intención de poder obtener un funcionamiento tal que permita que Unión disfrute de triunfos. Tengo un tremendo afecto con Unión Española, un arraigo familiar", indicó en conferencia de prensa.

"Voy a persistir, a seguir intentándolo. Para mí el compromiso es enorme y no me pongo en el supuesto de no poder ganar en La Serena", agregó el estratega.

Pellicer también se refirió al choque de este fin de semana, asegurando que "vamos a ir a jugar un partido más completo que con Universidad de Chile, vamos a corregir la situación de la conversión de gol, porque para ganar hay que convertir, y a partir de ahí vamos a encontrar una línea que nos permita afrontar de otra forma el trabajo que estamos haciendo".

En esa línea, defendió su decisión de hacer jugar juntos a Patricio Rubio y Cristian Palacios en el ataque. "Creo que encontramos una forma interesante al juntarlos a los dos, eso obviamente no dará resultado de inmediato, pero espero que en La Serena pueda haber una concreción de dos jugadores de mucho talento", apuntó.

"Traje a Rubén (Farfán) con la intención de usar alero, pero la salida de Benjamín (Galdames) me complicó eso y opté por juntar a estos dos goleadores de envergadura que se abastecen muy bien. Hemos generado buenas ocasiones de gol, pero la concreción no ha estado a la altura de la generación. Cuando a un jugador que lo tiene en la sangre se le abre el arco no para de convertir y eso es lo que espero para ellos dos y con el resto del equipo", cerró.

Según información de Al Aire Libre en Cooperativa, en Unión Española ya tienen sobre la mesa los nombres de Miguel Ramírez, Hernán Caputto e Ivo Basay para reemplazar a Pellicer si se siguen encdenando malos resultados.