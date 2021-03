Jorge Pellicer: Siempre empezaré los torneos pensando en que podemos ser campeones

El entrenador de Unión Española, Jorge Pellicer, afirmó que enfrenta el Campeonato Nacional 2021 con la firme idea de alcanzar el título, para lo cual necesita arrancar con una buena actuación este sábado ante Santiago Wanderers. Además, dijo que en Santa Laura tienen la idea de sumar a un jugador ofensivo,

"Podría llegar un jugador más en la zona media de la cancha, pensando en el talento y la generación ofensiva, pero también puede que no llegue. Estamos barajando, no es traer a alguien por traerlo, queremos completar este plantel como lo estamos haciendo, competitivo, de buen nivel, que nos permita estar en la parte alta de la tabla", indicó este jueves.

"Yo no me imagino un torneo iniciándolo sin pensar en el título, siempre voy a empezar los torneos así, pensando en que podemos ser campeón, eso no cambia en mí, es una declaración de intenciones y los jugadores reciben eso", sostuvo.

"A partir de ahí el camino irá diciendo cómo lo vas avanzando o logrando, pero siento que estamos en el punto de empezar a dar satisfacciones a la gente de Unión. Para eso necesitamos que este sábado ante Santiago Wanderers tener una actuación destacada y además dejar los tres puntos en Santa Laura", señaló.

Por otra parte manifestó que entiende la molestia de los hinchas del cuadro "hispano" por los malos resultados cosechados desde su llegada, ante lo cual solo puede prometer más trabajo.

"Hay un alto nivel de credibilidad, desde el punto de vista de lo que vamos sembrando y generando, y siento que prontito tendría que darnos los resultados que queremos y que merece la gente de esta destacada institución y que merece la hinchada de Unión Española, a la cual entiendo muy bien su molestia y lo único que podemos hacer es comprometernos en seguir trabajando para entregarle el equipo y funcionamiento que el hincha quiere", declaró.

Unión Española enfrenta este sábado a Santiago Wanderers desde las 21:00 horas en el Estadio Santa Laura.