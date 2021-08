José Luis Sierra en su retorno a Unión Española: Fue un favor que me pidió el propietario del club

El ídolo de Unión Española José Luis Sierra se convirtió este viernes en el nuevo director deportivo del club, y en su llegada se refirió a las razones que lo convencieron de dejar sus labores como entrenador para tomar este nuevo desafío.

En rueda de prensa, el "Coto" comentó que: "Siento la misma responsabilidad en esta labor como la que tuve siendo jugador y entrenador. Me gusta el fútbol, y Unión Española es algo muy especial y el propietario del club me pidió específicamente colaborar en este momento. Es un compromiso mucho mayor que cualquier otra cosa".

"Siempre Santa Laura ha sido mi casa porque hay una historia familiar muy grande vinculada al club, no solamente por lo que fui yo como jugador y DT, sino que también lo que pasé como hincha, y este regreso es algo que me hace muy feliz", añadió.

En relación al presente que vive el elenco de colonia en la temporada, apuntó que: "Todo lo que yo pueda haber visto de lo que se ha hecho en la primera rueda son cosas internas. Mi labor será poder encontrar los mejores refuerzos y acercarme a las necesidades del entrenador. Queremos traer a los mejores jugadores para este momento".

"A lo que vengo es a colaborar y ayudar a que Unión termine lo más arriba en este campeonato, ayudar en la parte dirigencial y al cuerpo técnico. Me sentí con el compromiso y no pude decir que no a esta propuesta, por eso espero que se trascienda a los buenos resultados del primer equipo", aseguró.

Finalmente, sobre el proceso de César Bravo en la banca hispana, señaló que: "Quiero aportar cosas para que su labor sea la mejor. No estamos pensando en un cambio de técnico, el tiempo es corto y tengo que hablar con el técnico para que me diga cuáles son las posiciones a reforzar".