Juan Pablo Gómez se despidió de Unión Española: Llegué como futbolista y me voy como hincha

El futbolista Juan Pablo Gómez publicó un emotivo mensaje para decir adiós a Unión Española, club que defendió en los últimos cinco años, entregando una serie de agradecimientos tras no alcanzar acuerdo con la dirigencia para su continuidad.

"Llego el momento de decir adiós", comenzó en su texto, donde reconoció que "a pesar de la pena que tengo, de no poder seguir en nuestra querida Unión Española, junto a mi familia no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer a tanta gente que participó y me acompañó en esta imborrable etapa de mi carrera".

Gómez dejó palabras para sus compañeros, amigos, la gente de utilería, los cuerpos técnicos "con los que enfrentamos los distintos desafios", a los distintos "funcionarios, por su gran disposición", así como también "al cuerpo médico, que a pesar de contar con recursos muy limitados se las ingeniaron a puro corazón para sacarme de más de algún problema".

Igualmente agradeció "a los hinchas, realmente no tengo palabras, solo agradecerles a nombre mío y de mi familia el trato y el aprecio que sentimos desde el primer hasta el último dia".

"Y por último, y no menos importante quiero agradecer a la dirigencia. A pesar de no estar de acuerdo en más de alguna situación, me pareceria injusto el hecho de no reconocer que confiaron en mí cuando pocos lo hacían, me dieron la chance de ganar experiencia, prestigio y valorización deportiva. Eso no se olvida".

"Llegué como futbolista y me voy como hincha. Gracias por todo familia Hispana, que pasen un feliz Año Nuevo", completó Gómez.

A la salida de Gómez se suma la de Diego Sánchez, que fue dada a conocer hace algunos días.