Luis Baquedano: Carlos Palacios está más cerca de Porto Alegre que de Santiago

Luis Baquedano, gerente general de Unión Española, confirmó que el delantero Carlos Palacios está muy cerca de arribar a Inter de Porto Alegre.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, Baquedano dijo que Palacios "tiene una opción de salida, si alguien ejerce la opción y el jugador está de acuerdo, el club está obligado a ceder"

"El club más interesado es Inter de Porto Alegre, está más cerca de Porto Alegre que de Santiago", sentenció.

Por otra parte, el dirigente afirmó que el plantel "no está cerrado, porque podemos traer a alguien que reemplace a Carlos Palacios. También existe la posibilidad que podamos rescindir contra con Legizamón, entonces no podemos decir que no traigamos a alguien más".

Unión Española ha sido el equipo que más se ha reforzado para el próximo Campeonato Nacional 2021 y ha sumado a jugadores como Alejandro Chumacero, Patricio Rubio, Rubén Farfán, entre otros.