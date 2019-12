Luis Baquedano: El Chile 4 debe definirlo el Consejo de Presidentes

El gerente de Unión Española reiteró la postura del club de no jugar con la U por el cuarto cupo a la Copa Libertadores 2020.

Luis Baquedano, gerente de Unión Española, dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa y reiteró la postura del club de no querer presentarse a jugar el partido ante Universidad de Chile para definir el "Chile 4" para la Copa Libertadores y apuntó que este cupo debe ser resuelto de forma administrativa, en un Consejo de Presidentes.

"La designación del campeón, el Chile 1, 2 y 3, todo fue administrativamente ¿Por qué nosotros tenemos que jugar un partido? No tengo idea cuál será el compromiso de la ANFP con la Conmebol, pero no corresponde. Ya se tomó la decisión de no jugar esos partidos. Hay que buscar la fórmula cómo se designa y ni siquiera lo debe decidir el directorio de la Federación ni la ANFP, debiera ser en el Consejo de Presidentes", explicó.

Del mismo modo, Baquedano remarcó que la ANFP no ha cumplido con las formalidades y no ha explicado las bases de ese supuesto partido que deben jugar azules e hispanos.

"La formalidad es que la ANFP informe de forma oficial, a Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica y Unión Española que se deben jugar dos partidos, ida y vuelta, por el campeonato de la Copa Chile. Pero no hay ida y vuelta. No sabemos si se va a jugar y cuáles son las bases", señaló.

Además, el dirigente aprovechó de tirar un dardo por el reciente fichaje de Pablo Aránguiz en la U.

"¿Qué planteles van a jugar? ¿Los que están ahora o los que se fueron? ¿Le vamos a pedir a (Pablo) Aránguiz que juegue por nosotros?", cuestionó.