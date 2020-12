Luis Baquedano: La gente de Unión Española le debe la vida a Jorge Segovia

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, habló sobre la importancia que reviste el propietario del club, Jorge Segovia, para el destacado presente del equipo, por lo que afirmó que los seguidores "hispanos" le "deben la vida".

"Jorge Segovia nunca ha tenido prohibición de entrar a Chile, que Jorge Segovia no quiera entrar a Chile por como lo han tratado... él no tiene problemas judiciales, hubo un cuestionamiento que yo tampoco no entiendo. Gracias a Dios es dueño de Unión Española. La gente de Unión Española le debe la vida a Jorge Segovia", señaló en conversación con el programa "Cancha Central" de La Red.

"Yo le dije a los directores de Blanco y Negro cuando Jorge compró Unión Española, ojo que está entrando un empresario muy potente y lo va a sacar adelante. se nota que trae recursos. Miren lo que era el Estadio Santa Laura y lo que es hoy. El tiene opción de comprarlo, pero ojo, es muy importante que no desprestigiemos gratuitamente a las personas que han puesto recursos en esta industria chilena, que es pequeñita", agregó.

Además, reveló que conversa poco con Segovia, "porque él tiene confianza en su gerente general y no necesita estar encima de él" (...) he conversado con él, no in situ, pero ya estuvo en Chile poco antes que yo llegara al club. El vino al cambio de presidente cuando salió Francisco Ceresuela, estuvo en una ceremonia en el Estadio Santa Laura. No tiene ningún inconveniente en venir, al contrario, él pensaba antes de la pandemia de tener su consejo general de todos sus colegios y universidades que tiene en el mundo, en Chile, de hecho yo acompañé al presidente de Unión Española a ver hoteles, para armar ahí su consejo, que por supuesto no se pudo hacer".

En otros temas, aseguró que el club de Independencia no tiene intenciones de suspender el Campeonato Nacional: "No, por ningún motivo. Nosotros el año pasado fuimos enérgicos en ese sentido, nunca quisimos que se terminara el torneo, fuimos de los pocos clubes por no decir casi el único, con Católica, si no me equivoco, de no suspender el torneo y este año vamos a hacer lo mismo, por ningún motivo tenemos que suspender el campeonato".

Por otra parte sostuvo que en la tienda roja "no estamos de acuerdo como está funcionando el VAR", dio a conocer que en Unión no trabajan con Fernando Felicevich.

"No sé si fue un bochorno, pero claramente tiene un buen manejor de relaciones públicas el presidente de la ANFP, porque mueve a dos ministros y parece que no hay tal concreción del negocio, aunque me parece que hay un punto, es un tema pendiente para el fútbol chileno tener a un complejo deportivo de alto nivel, porque 'Juan Pinto Durán' está fuera de onda".