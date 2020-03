Luis Marín y rebajas de sueldo en Unión Española: Es aprovecharse de la situación del país

El secretario del Sifup aseguró que el cuadro de Independencia no tiene sustento legal para tomar la medida.

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Luis Marín, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre los descuentos en los sueldos de Unión Española, asegurando que el club se está aprovechando de la situación país, esto ante la crisis sanitaria por el coronavirus.

"Lo de Unión Española no nos parece, no tiene ningún sustento legal que el club descuente de forma unilateral cinco días de trabajo, tanto para los jugadores como para sus funcionarios. Es aprovecharse un poco de la situación que vive el país", apuntó el ex portero.

"Esperamos que la Unidad de Control Financiero de la ANFP actúe como corresponde y al revisar la situación ponga en alerta el tema de Unión Española. A los jugadores aún no le cancelan el mes de marzo y esperamos que cuando lo hagan logren reaccionar a la medida que quieren tomar, esto no está bien", agregó.

Sobre la situación de los jugadores, Marín expresó que "el futbolista hoy está como un teletrabajador. Todos los clubes están tomando pauta de los trabajos que les dan sus cuerpos técnicos. Hoy el jugador está amparado por el Código 184 que permite que el jugador esté en su domicilio porque no están las condiciones sanitarias o de seguidad para practicar deporte".

"Todos estamos sujetos a un despido, pero allí se debe pagar la totalidad de lo que te adeudan. En Sudamérica es distinto a Europa, los jugadores chilenos con un pasa muy tranquilo son contados con las manos. La gente cree que la mayoría de los futbolistas son millonarios y la realidad no es así", añadió.

Finalmente, ante la situación país, Luis Marín opinó que "todos tenemos que ayudar a que el fútbol vuelva y todos vamos a salir perjudicados de esto. Lamentablemente lo que venga está sujeto al día a día, adelantarse es difícil. Hoy el fuerte de cada club es el CDF y esos dineros se están recibiendo de manera íntegra".