Miguel Pinto tras caída con la UC: Prefiero perder así que ganar de otra forma

El arquero de Unión Española Miguel Pinto lamentó la caída del miércoles a manos de Universidad Católica y afirmó que de ahora en adelante, el gran objetivo del club es lograr la Copa Chile, donde enfrentará a la U en semifinales.

"Es difícil perder y hablar tras una derrota, creo que merecíamos más, pero vamos por buen camino. Terminé bastante tranquilo por lo que mostró el equipo, propusimos siempre ir al ataque. Prefiero perder así que ganar de otra forma", dijo en conversación con DirecTV.

"Este fue uno de los partidos en el que más opciones nos hemos generado en ofensiva. Gustavo Canales ha hecho una gran labor, tiene una idea muy clara. Me quedó con esa evaluación, más que con los números", sostuvo en relación a que los rojos no han ganado en el torneo desde hace varias fechas.

En lo referido a la reprogramación de la ida en semifinales de Copa Chile, Pinto dijo que "tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas bien. No podemos seguir fallando en estas situaciones que entorpecen un espectáculo. Si queremos que vaya más gente a los estadios, se tienen que plantear bien los objetivos del inicio".

"Si queremos que el fútbol chileno nivele hacia arriba, no tenemos más excusas, las gestiones que se han hecho no son las correctas. No hay una solución clara y los jugadores no estamos para dar soluciones. Nuestro rol es otro", indicó..

"En la Copa Chile daremos el todo. Estar en una final para nosotros este año sería un lindo premio a todo lo que hemos hecho. Levantar una copa sería sensacional para toda esta gente y los jugadores", sostuvo.

Finalmente habló de la opción de seguir como titular en Unión: "El físico me acompaña, las ganas y la mentalidad de ganar cosas están. Estoy disfrutando la actividad un montón y no me pongo límites. Por mi mente no pasa el retiro todavía", expresó.