Partido entre U. Española y Deportes Iquique se jugó sin VAR por "problemas técnicos"

El partido entre Unión Española y Deportes Iquique por la primera fecha del Campeonato Nacional careció de VAR debido a "problemas técnicos", según informó la ANFP.

"El partido entre Unión Española y Deportes Iquique se disputará sin VAR debido a problemas técnicos surgidos poco antes del inicio del encuentro", indicó el organismo en u cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo a lo que informamos Al Aire Libre en Cooperativa, fiel al reglamento del Campeonato Nacional, el duelo puede jugarse sin la tecnología si es que hay errores en su funcionamiento.

Me aportan que el artículo 28 del reglamento del torneo nacional deja jugar aunque no haya VAR. Se invierte en un cambio para subir el nivel, pero si no funciona, démosle nomás. Chilean way. Un error claro del reglamento. #CooperativaContigo https://t.co/kiyDtqRfis pic.twitter.com/tnJMz8dLkt