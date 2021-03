Patricio Rubio disparó contra Ronald Fuentes: Tiene una mala impresión de mí y no me conoce

El delantero de Unión Española Patricio Rubio conversó con el podcast partidario Catedral Hispana en el que se refirió a Ronald Fuentes y uno de los rumores sobre su salida, que indica que fue por negarse al deseo de la dirigencia de volver a tenerlo en el club de Independencia.

"No sé que tan cierto será, pero sí me molestó, porque en el momento que me tocó estar en la U, él estaba en otro cargo (director deportivo) y también puso un pero. Me preocupa porque no me conoce. Se deja llevar por comentarios y quizás tenga una mala impresión de mí, pero molesta que sin conocerme sucedan este tipo de situaciones. La verdad no le doy mayor importancia, me da lo mismo. Yo sé quién soy y la gente que me conoce también y no debo darle explicaciones a nadie", dijo.

Diferente opinó de su actual DT en los hispanos, Jorge Pellicer. "Con trabajo él te convence. Está siempre pendiente, enfocado y trabajando al 100 por ciento. No te regala nada, en los entrenamientos no te deja descansar un segundo", añadió.

"Todo el día la exigencia es a full y eso es lo que te lleva a lograr cosas. En estos dos partidos (de Copa Libertadores) no se ha podido plasmar, somos muchos jugadores nuevos y el torneo pasado agarró los últimos tres partidos cuando el equipo venía de muchas fechas sin ganar, tampoco es fácil, no podemos culparlo a él", agregó.

En esa línea expuso que "de a poco se va a ir plasmando su trabajo. Yo no había tenido la posibilidad de trabajar con él, me sorprendió y me gustó mucho la forma en que trabaja y piensa y cómo te hace creer y ser ambicioso. Me molestan las críticas hacia él, porque el jugador también tiene culpa. El sábado (ante Santiago Wanderers de Ronald Fuentes) esperamos poder respaldarlo en cancha y hacer un buen partido".