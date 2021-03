Prensa brasileña afirmó que Carlos Palacios tiene un acuerdo con Inter de Porto Alegre

El delantero Carlos Palacios podría estar viviendo sus últimos días en Unión Española, ya que la prensa brasileña afirmó que el jugador tiene un acuerdo con Inter de Porto Alegre.

De acuerdo a lo informado por el periodista Lucas Collar, del programa Vozes do Gigante que sigue la actualidad del club, hay negociaciones avanzadas con el jugador de 20 años.

"Inter está muy cerca de un acuerdo con Unión Española por Carlos Palácios. El jugador es visto como una pieza que el club no tiene en Beira-Rio. Además de que podría generar ganancias en el futuro", publicó el comunicador.

Palacios viene de una gran temporada con Unión Española, equipo en el que marcó ocho goles, dio siete asistencias y clasificó a la Copa Libertadores 2021.

Además, sus grandes actuaciones le permitieron un llamado a la selección chilena, con la que debutó el pasado 17 de noviembre en la caída 2-1 ante Venezuela.

Falei no canal mais cedo: #Inter está bem próximo de um acerto com o Unión Española por Carlos Palácios. Jogador é visto como uma peça que o clube não tem no Beira-Rio, além de promissor, o que poderia gerar um lucro em futura venda. https://t.co/tns5SxMOKY