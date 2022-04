Preparador de arqueros de U. Española sobre muerte de su hijo: Lo asaltaron en la vía pública

El preparador de arqueros de Unión Española, José Ovalle, contó algunos detalles del triste deceso que sufrió su hijo José Alejandro, de 38 años, el pasado lunes tras prácticamente dos meses hospitalizado.

"El estuvo 56 días hospitalizado. Lo asaltaron en la vía pública. No hay antecedentes policiales al respecto, aunque existe una investigación", dijo en conversación con Las Ultimas Noticias.

"No hay antecedentes policiales al respecto, nadie ve ni escucha nada en estos casos. Ahí estuvo diagnosticado en el tercer o cuarto día con muerte cerebral. Estuvo luchando por sobrevivir hasta que no pudo más", señaló.

Además, explicó que esto ocurrió en Maipú, pese a que "no tengo el detalle exacto. No sé exactamente dónde ocurrió, porque él se fue por sus medios a la asistencia pública y después inconsciente no se supo nada".

El plantel de Unión le hizo un homenaje en la previa al empate 2-2 con Cobresal y Vicente Conelli le dedicó el gol que provocó ante los "mineros".