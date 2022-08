Rodrigo Piñeiro: Enfrentar a un grande es difícil, pero ya no está esa presión al jugar contra la U

El delantero de Unión Española Rodrigo Piñeiro se refirió al desafío que tendrán los hispanos el fin de semana ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, asegurando que la U ya no le provoca la misma presión a los rivales.

"Enfrentar a un grande siempre es difícil. Ya no está esa presión de jugar contra la U, cuando jugamos con Colo Colo sí esta esa presión o miedo y sabemos que realmente podemos perder. Pero por como viene la U ahora, creo que tenemos grandes chances de ganarle", dijo a ESPN Chile.

"Nos estamos preparando no para jugar con la U de antes, sino que para ganarle. Sí con respeto, pero no con esa presión que daba enfrentar a la U", complementó el atacante uruguayo de 23 años.

En esa misma línea, el ex jugador de Peñarol, destacó a Diego López, su ex DT en el cuadro de Montevideo. "Compartimos un gran año. Jugué poco con él, pero me quedo con su calidad de persona. Es un gran técnico que hace jugar muy bien a los futbolistas. Creo que le va a ir bien", cerró.