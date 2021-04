Rodrigo Ureña recordó cuando la dirigencia de U. Española lo envió de vuelta a Chile en plena Libertadores

Una situación similar a la que atraviesa el atacante de Unión Española Benjamín Galdames fue la que vivió el actual jugador de América de Cali Rodrigo Ureña, quien fue enviado de vuelta a nuestro país en plena disputa de la Copa Libertadores sub 20 el 2012.

El volante, que ya había debutado en ese entonces con los rojos en Primera División, y que después pasó por Universidad de Chile, Cobresal Temuco, Palestino y Antofagasta, relató el hecho Al Aire Libre en Cooperativa.

La situación ocurrió en la previa a las semifinales del campeonato internacional, donde los rojos no pudieron contar con él y perdieron con Defensor Sporting, mientras el gerente de la tienda "hispana" era Johnny Ashwell.

"Salíamos en la tarde porque jugábamos la semifinal al otro día y me llama un dirigente para decir que van a imprimir el contrato para que lo firme. ¿Qué contrato?, digo yo. 'Tú no tienes nada firmado con nosotros, ahora pasas a ser parte del club y nos tienes que firmar por cuatro años'", comenzó Ureña.

"Les dije que hiciéramos las cosas bien, hablemos con mi agente en ese momento y veamos por cuánto vamos a firmar, porque yo tampoco puedo llegar y firmar un contrato que ni siquiera he leído. No sé cuánto voy a ganar ni cuántos años de contrato son. Así que bajaron con el documento y era un contrato por cuatro años, sacábamos como 120 mil pesos mensuales, prácticamente, eran 200 mil imponibles y les dije que no, era poco para mí, vivía con mis papás, debía viajar todos los días, andar en micro, no me daba", continuó.

"Ellos van y de frente me dicen, 'si no lo firmas te vas a Santiago', amenazándome. Yo dije voy a hablar con mi representante a ver qué hacemos, yo estoy dándoles la opción que si llegamos a Chile, podemos negociar en Chile después de la Libertadores, no hay problema. Mal que mal, no me ayudaron nunca y esperar un poco más da lo mismo".

"Me dicen no, tienes que firmar ahora y si no, no juegas mañana y te mandamos de vuelta a Chile. Llamé a mi representante y me dijo que no firme, porque el contrato era por cuatro años y después de una cantidad de partidos, que eran 45 practicamente, se me subía la escala de dinero y empezaron a preguntar. Todos los compañeros fimaron el mismo contrato, yo dije que no iba a firmar y me dijeron 'arregla tus cosas y te vas a Chile'. Pero cómo si he jugado todo el torneo... no, te vas a Chile", agregó.

Para finalizar estimó que "uno a esa edad se siente muy vulnerable, tampoco puede exigir, no tenía tantos partidos en Primera División, nunca había ganado ni sacado réditos desde lo económico de lo que hacía en la cancha, fue siempre por amor al arte, había cumplido más de una década en el club y por ende son muchas cosas las que uno vivió con Unión Española", dijo Ureña.

"Que te traten de esa forma y te avasallen y te hagan firmar un contrato que a uno como jugador no le conviene es complicado, difícil. Quiero dejar en claro que es importante el apoyo en estos momentos no solo a Benjamín Galdames, sino que a muchos futbolistas que pasan por lo mismo, no están solos", completó.

Galdames quedó fuera de la citación al último partido ante Deportes Melipilla por no firmar su contrato con el club.