Ronald Fuentes, técnico de Unión Española, tras la derrota ante Audax Italiano, fue consultado por las declaraciones de Mario Salas, quien afirmó que no se puede seguir jugando el torneo, debido a los incidentes ocurridos en el clásico entre Colo Colo y la UC en el Monumental. "No comparto su opinión, tenemos que seguir jugando. No podemos pagar los otros clubes los platos rotos", comentó.