Ronald Fuentes: No sé si la palabra para nuestro juego es "kamikaze", somos de asumir riesgos

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, salió al paso luego que el portero Diego Sánchez afirmara que el juego de su equipo es "kamikaze" y afirmó que duda sobre si es correcto utilizar esa palabra para definirlo, pero aclaró que les gusta asumir riesgos, en la antesala al choque del domingo frente a Universidad de Chile.

"La esencia del juego no la vamos a cambiar. Si la traicionamos, no vamos a tener la opción de competir como queremos, y queremos ser competitivos desde la base de juego que tenemos y seguir mejorando partido a partido. No sé si la palabra es kamikaze, es más de asumir riesgos", sostuvo el DT de los rojos.

"Tampoco es que estemos todo el rato tratando de hacer la línea del fuera de juego, que no la hacemos, sino que tratamos de mantener la línea corta cuando no tenemos el balón para que los delanteros y volantes no recorran tanta distancia después de un ataque, entonces por eso paramos la línea ahí", complementó.

"Tenemos que mejorar mucho todavía, llevamos cinco semanas trabajando la línea defensiva, pero creo que de esa manera podemos lograr el hecho de mejorarla y que los rivales no se creen tantas oportunidades de mano a mano con Diego, con 20 metros por recorrer", indicó.

También apuntó a que su elenco "sufre" cuando "técnicamente no jugamos a lo que sabemos y cuando no aprovechamos las ocasiones de gol se nos complica. Hemos trabajado en recuperar la precisión, el orden lo mantuvimos, pero si generamos espacios y segundas pelotas a Universidad de Chile, seguramente vamos a sufrir tanto o más que ante Antofagasta".

Unión formará ante la U este sábado con Diego Sánchez; Juan Pablo Gómez, Harold Cummings, Thomas Galdames, Mario Larenas; Mario Sandoval, Víctor Méndez, Misael Dávila; Carlos Palacios, Cristian Palacos y Felipe Fritz.

El choque se jugará el domingo desde las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.