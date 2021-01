Ronald Fuentes: Si estaban pensando en sacarme, me hubiese gustado que fuera al fin del torneo

El técnico Ronald Fuentes conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa sobre su inesperada desvinculación de Unión Española y contó que se siente tranquilo por el trabajo realizado, aunque le hubiera gustado que, si lo iban a sacar, hubiese sido al final del Campeonato.

"Si estaban pensando en sacarme, me habría gustado que me sacaran al final del torneo. Pero estamos con las pilas a full, aprendimos de los errores que cometimos, y tenemos la ganas de estar en un equipo y demostrar que lo que hicimos en Unión no fue casualidad", declaró.

Respecto a los motivos de su despido, señaló que la dirigencia le dijo "por los resultados de los últimos partidos, y porque sienten que en las cuatro fechas que vienen no lo íbamos a revertir, y con otro cuerpo técnico lo van a lograr".

Fuentes recordó que el plantel de Unión Española fue armado para quedar entre los ocho primeros lugares, "pensando más en la Copa Sudamericana, pero quedamos para el Chile 3 de la Libertadores y el objetivo quedó bien encaminado para lograrlo".

Sobre el trabajo realizado, Fuentes indicó que "tenemos una paz interior, porque sacamos provecho de un plantel joven, reducido, de alguna manera le dimos una identidad de juego, que a todos les gustó. Eso habla bien del trabajo nuestra, y a pesar de la crisis, había una idea clara de juego y ojalá se pueda mantener en el plantel".

"No depende de mí llegar a la U"

Fuentes, ahora en libertad de acción, fue consultado sobre la posibilidad de estar en un futuro cercano en la banca de Universidad de Chile, y afirmó sentirse capacitado para cualquier proyecto, pero "no depende de mí".

"Estamos capacitados para cualquier proyecto que nos pueden presentar, y tenemos capacidad de adaptarnos y sacar rendimiento. No depende de mí (estar en la U). Trabajé 17 años en el club, estuve como formador, jugador, también en una función que no conocía muy bien, pero siempre porque quería lo mejor para el equipo", explicó.

Finalmente, descartó de lleno la posibilidad de asumir en La Roja, deslizando una crítica a la ANFP por su predilección por técnicos extranjeros.

"Ni siquiera he soñado con la selección, porque quieren técnicos extranjeros ahí", concluyó.