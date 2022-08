Segovia confirmó gestiones para amistoso entre Unión Española e "importante equipo" europeo

El propietario de Unión Española, Jorge Segovia, confirmó que existen negociaciones para la realización de un partido amistoso entre el elenco rojo y un importante elenco europeo, a propósito de los 125 años de la institución roja.

"Se está fraguando... el nombre del equipo no lo diré, porque hasta que no esté firmado no parece serio, tenemos la idea de jugar aprovechando las fechas del Mundial en que muchos equipos tienen que parar la actividad, y estamos hablando concretamente con un equipo español para ver la posibildiad de ver esos partidos amistosos", expuso en conversación con TNT Sports.

"Es un equipo español importante", continuó, y expresó que "hasta que las cosas no están firmadas, es mejor no asegurar nada. Sería este año aprovechando las fechas del Mundial".

El empresario también se refirió a las negociaciones para la partida de Víctor Felipe Méndez a CSKA Moscú, aunque reconoció que su deseo era que el jugador se mantuviera en el plantel al menos hasta fin de temporada.

"No estuve en el detalle de la negociación e imagino que fue complejo, porque siempre lo es el traspaso internacional de un jugador, pero no tengo la sensación que haya tardado más que las ventas de otros jugadores", dijo.

"Me hubiera gustado que siguiera hasta terminar el campeonato, hasta diciembre, máxime que cuando temrinó la primera vuelta estábamos emptadaos en cabeza. Es un gran jugador, era un gran aporte al equipo y desde luego me hubiera gustado que siguiera hsata fin de año, pero es el jugador el que decide. Podríamos negarnos, exigiendo la textualidad del contrato, pero no creo que sea bueno como club tener ese tipo de actitud con los jugadores", siguió.

Por otro lado contó que la Ciudad Deportiva de Unión Española tendrá cuatro canchas, dos de ellas de pasto natural y las otras de césped sintético, así como también que la mitad de ellas tendrá iluminación artificial.

En lo que se relaciona con el proyecto para remodelar el Estadio Santa Laura, apuntó que es un proyecto que fue planteado con antelación "y por una serie de circunstancias fue boicoteado por gente que deberían ser los primeros en apoyar el proyecto porque se dicen hinchas de Unión Española".

"El deseo es que se retome (...) si lo quieren apoyar, bien. Y si no, que no se haga, no vamos a pelear con nadie", afirmó, complementando que el financiamiento de esta obra pasará por la construcción de "edificios que son viviendas, un supermercado, y podría generar recursos para Unión Española, y que sea un estadio no solo de presente, sino de futuro".

"Para el Mundial 2030 necesitaríamos una capacidad de 40 mil personas, la remodelación está pensada con la capacidad actual, unas 25.000 personas sentadas. Como todas las cosas se pueden conversar, se podría hacer la ampliación para llegar a 40.000 asistentes y ser una aportación al Mundial, pero es un tema que habría que conversarlo", completó.